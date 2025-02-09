Selin Dilmaç Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

SELİN DİLMAÇ TUTUKLANDI

İstanbul’da komedyen olarak sahne alan Selin Dilmaç, uyuşturucu satışı yapma suçlamasıyla tutuklandı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak’ta buluşan iki kişi hakkında şüphelenen ekipler, 29 yaşındaki Selin Dilmaç’ın üzerinden satışa hazır uyuşturucu çıkarttı. Bu gelişmenin ardından Dilmaç’ın evinde yapılan aramada 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Dilmaç, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

POPÜLERLİĞİ VE TEPKİLER

Tutuklanan Selin Dilmaç, İstanbul’daki çeşitli etkinliklerde komedyen olarak sahne alıyor. Sosyal medya platformlarında programlarından kesitler paylaşan Dilmaç, bir performansında Beyoğlu’nda 13 Kasım 2022’de gerçekleşen terör saldırısı hakkındaki ifadeleriyle de dikkat çekti. Terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı bu saldırıyla ilgili söyledikleri tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, bombayı caddeye bırakan, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 1794 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahlam Albashir’i kadın olduğu için öven cümleler kurmasından dolayı Dilmaç’ı eleştirdi.