Selvi, 16 Yaşındaki Saldırganın DEAŞ Tarafından Eğitildiğini Belirtti

GENÇ SALDIRGANIN SEÇİMİ

Selvi, saldırının 16 yaşındaki bir genç tarafından gerçekleştirilmesine dikkat çekerek, “Sadece daha az ceza alması için seçildiğini düşünmüyorum. Daha az dikkat çekeceği düşünülmüş,” yorumunu yaptı. Saldırganın DEAŞ kampında eğitim almadığını, sosyal medya üzerinden yönlendirildiğini öne sürdü. Selvi, “Saldırgan, sosyal medya hesabından DEAŞ lideri Bağdadi’nin Türkiye’nin hedefte olduğu açıklamasını paylaşmış. Yaralandıktan sonra tekbir getirmesi klasik bir DEAŞ eylemi tarzı. Böylece DEAŞ imzasını atıyorlar,” dedi.

TERÖR EYLEMİNİN İZLERİ

Selvi, İzmir’deki karakol saldırısında DEAŞ izleri ortaya çıkınca Trump’ın “DEAŞ’ı, Obama ve Hillary Clinton kurdu” sözlerini hatırlattı. “Saldırı için, daha az ceza alması için 16 yaşındaki terörist seçilmiş” ifadelerini kullandı. “1- Organize suç örgütleri de son zamanlarda tetikçi olarak 18 yaşın altındaki gençleri tercih ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz, 15-18 yaş kuşağındakilerle ilgili ceza oranlarını yeniden düzenleyen bir çalışma yapıldığını açıkladı. 2- Saldırgan DEAŞ kampına gitmemiş. Artık terör örgütleri, uzaktan kumanda ile sosyal medya kanalları üzerinden eğitim veriyor. Saldırganın sosyal medyadan kafa kesme görüntülerini izlemesi, eylem tiplerini incelemesi ve silah eğitimine ilgi göstermesi bu yüzden.”

EYLEMDEKİ STRATEJİ

“Saldırganın karakolun hemen karşısında hedef küçülterek ilerlemesi, araçları kendine siper etmesi, hücum yeleğine benzer bir çantayı sırtında taşıması, karakolun önüne gelince uzun namlulu silahla doğrudan hedef alarak ateş açması, saldırıdan sonra soğukkanlı bir şekilde kaçmaya çalışması ve balkonlara çıkanlara ateş açması, yaralandığı halde sırt çantasından çıkardığı el bombalarını atması iyi yetiştirildiğini gösteriyor.”

BAĞLANTILARIN ORTAYA ÇIKARILMASI

“Teröristin yaralı olarak ele geçirilmesi önemli. Böylece arkasındaki bağlantıları ortaya çıkarmak mümkün olacak.” Selvi, saldırganın sosyal medya üzerinden DEAŞ lideri Bağdadi’nin Türkiye’nin hedefte olduğu açıklamasını paylaştığını, yaralandıktan sonra tekbir getirmesinin klasik bir DEAŞ eylemi tarzı olarak değerlendirerek, “Böylece DEAŞ imzasını atıyorlar,” dedi.

SOSYAL MEDYANIN ROLÜ

“Terörist, Instagram sayfasından intihar saldırısı yapacağını bildirmiş. Bu da suçu önleme konusunda sosyal medya hesaplarının takibinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu konuda yeni bir güvenlik yapılanmasına ihtiyacımız var.” Selvi, Terörsüz Türkiye süreci başladıktan sonra DEAŞ’ın hareketlenmeye başladığını, ayrıca Suriye’deki SDG-PKK’nın kontrolündeki DEAŞ kampından kaçırılanların Şam’da suikast hazırlığı yaparken MİT tarafından yakalandığını aktardı.