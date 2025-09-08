Gündem

Selvi: “Mahkeme Kapılarında Koltuk Dilinmez!”

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ’NDEKİ GERİLİM

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve Gürsel Tekin’in mahkeme kararıyla geçici kurul başkanı olarak atanmasının ardından siyasi gerginlik devam ediyor. 15 Eylül’de açıklanması beklenen “mutlak butlan” kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti başkanlığına dönme olasılığı tartışılmakta.

SELVİ’DEN TUTARLILIK VURGUSU

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yaşanan durumu ele aldığı yazısında, “Partiniz mahkeme kapılarında mücadele ederken, belediye başkanlarınız cezaevindeyken mahkeme kararlarıyla CHP’nin başına geçmek ne demek?” sözlerini kullanarak vurguladı. Selvi, siyasi alandaki tutarlılık ve vefa kavramlarının önemine işaret etti.

MAHKEME YOLUYLA İKTİDAR ARAYIŞI

Selvi, CHP’deki yolsuzluk ve yönetim krizlerinin meşru mücadele alanları olduğunu kabul etti, ancak mahkeme kararları aracılığıyla parti yönetimine talip olmayı eleştirdi. “Bunların hepsi doğru ve meşrudur. Ama mahkeme kapılarından ikbal koltuğu dilenmeyi doğru bulmam” diyerek Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutumunu sorguladı.

SİYASİ TUTARLILIKTA EKSİKLİK

Yazısının sonunda Selvi, “Birçokları alkışlar ama ben siyasi tutarlılık açısından Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşunu doğru bulmuyorum” ifadesini kullanarak, CHP’nin iç hesaplaşmasının mahkeme salonlarına taşınmasının partiye zarar verdiğini savundu.

Özgür Özel, Yerlikaya’dan Çekilmesini İstedi

CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı'nın polis tarafından abluka altına alınmasına karşı çıkarak, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya evlerine yapılan bu müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Gürsel Tekin: “Baba Ocağının Kapısı Açık Olur”

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, eski il binasına gideceğini duyurarak partililerle buluşmayı hedefliyor. "Kapı evladına açık" mesajını verdi.

