“Selvi: Yeni Kayyım Haberiyle Uyanabiliriz”

BELEDİYELERE KAYYIM ATANMASI

Esenyurt Belediyesi’nin ardından, İçişleri Bakanlığı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa’nın Halfeti belediyelerine kayyım atadı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Bu bir başlangıç gibi gözüküyor. PKK ile ilişkisi tespit edilen belediye başkanlarının görevden alınacağı, yerlerine kayyum atanacağı söyleniyor. Ama PKK ile ilişkisi olmayan DEM Partili belediye başkanlarının görevlerine devam edeceği ifade ediliyor. Yani bir süre her sabah yeni bir kayyum haberiyle uyanabiliriz” şeklinde konuştu.

SURİYE’DE OPERASYON İHTİMALİ

Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye yönelik operasyon “müjdesi” hakkında da açıklamalar yaptı. “Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi? Irak sınırımızda devam eden Pençe-Kilit operasyonunda kilit tamamlanıp, PKK bölgeden tamamen atılmış olur mu? Neden olmasın?” dedi.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİNDEKİ ANLAM

Selvi, Erdoğan’ın “İnşallah önümüzdeki dönemde milletimize, hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini, hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak” sözlerinde durakladığını belirtti. “Bu müjde, Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi? Irak sınırımızda devam eden Pençe-Kilit operasyonunda kilit tamamlanıp, PKK bölgeden tamamen atılmış olur mu? Neden olmasın? Öcalan’ın çağrısına karşı direnen Kandil’e esaslı bir ders verilmiş olur” ifadesini kullandı.