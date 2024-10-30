Semanur Arslan’ın Gizemli Ölümü: Not Bulundu

OLAYIN GELİŞİMİ

Binicilik eğitmeni Semanur Arslan, 20 Ekim akşamı Çankaya ilçesindeki Konutkent Mahallesi’nde yer alan gökdelenin 43’üncü katındaki arkadaşının evinden düşerek hayatını kaybetti. Olay anında evde bulunan Ferhat D. ve Ezgi Ö. gözaltına alınıp, daha sonra serbest bırakıldı. Ferhat D., Arslan’ı tanımadığını, olay esnasında başka bir odada bulunduklarını ve dışarı çıktıklarında Semanur’u göremediklerini belirtti. Ezgi Ö. ise Arslan’ın erkek arkadaşıyla sorunları olduğunu ve sık sık ağladığını ifade etti.

NOTUN ANLAMINA YENİ BİR BAKIŞ

Semanur Arslan’ın ölümüne dair yürütülen soruşturma sürecinde, şifreli cep telefonunda yapılan incelemede bir not bulundu. Bu notta, “Herkes suçlu. Herkesi kendi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Mahşerde görüşürüz” ifadeleri yer aldı. Arslan’ın bu notu, olayın sıradan bir intihar durumu olup olmadığını sorgulattı.

OTOPSİ BULGULARI VE POLİS ARAŞTIRMALARI

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda, Arslan’ın yüksekten düşme sebebiyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ancak, detaylı otopsi ve toksikoloji raporlarının sonuçları henüz bekleniyor. Polis, şu ana kadar gerçekleştirdiği araştırmalarda cinayet vakasına ilişkin herhangi bir delil bulamadı. Olayın aydınlatılması için soruşturma devam ediyor.