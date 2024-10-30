Semanur Arslan’ın Gizemli Veda Mektubu Ortaya Çıktı

OLAYIN GEÇMİŞİ VE TRAJEDİ

Binicilik öğretmeni olan Semanur Arslan (27), 20 Ekim’de Çankaya ilçesindeki Konutkent Mahallesi’ndeki bir gökdelende arkadaşlarının yanına oturmaya gitti. Fakat o gece 43. kattan düşerek yaşamını yitirdi. İlerleyen saatlerde yerde bir kadın cesedi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler ilk inceleme sonucunda ölen kişinin Semanur Arslan olduğunu ve 43. kattan düştüğünü belirledi.

ŞÜPHELİ DURUM

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Evde bulunan Ferhat D. (43) ve Ezgi Ö. (31) gözaltına alındı. Ferhat D., Arslan’ı tanımadığını ve olay anında başka bir odada olduklarını dile getirdi. Ezgi Ö. ise ifadesinde, Arslan’ın erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını ifade etti.

İNCELEMELER VE BULGULAR

Sabah gazetesinin haberine göre, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, Ezgi Ö. ve Semanur Arslan’ın Ferhat D. ile birlikte bir eğlence mekanında vakit geçirdikleri ve sonrasında bir rezidansa geçtikleri belirlendi. İkili, rezidansta 36 saat kalmış ve yalnızca temel ihtiyaçlar için Ferhat D. dışarı çıkmıştı. Olay yeri inceleme ekipleri, Semanur Arslan’ın odadaki pencere çerçevesine çıkıp bir süre oturduktan sonra aşağıya atladığına dair bulgular elde etti. Arslan’ın oturduğu pencere çerçevesindeki tozların silindiği dikkat çekti.

İNTİHAR MEKTUBU İDDİASI

Genç kadının şifreli telefonunda yapılan incelemelerde intihar mektubuna ulaşıldı. Arslan’a ait olduğu düşünülen mektupta, “Bu son olsun. Dünyanıza beni sığdıramadınız. Herkes suçlu, benim canım herkese yük olsun. Kimseyi affetmiyorum.” ifadeleri yer aldı. Ölen kadının ailesi, olayın intihar süsü verilen bir cinayet olduğunu savundu ve sorumluların en ağır cezalarla yargılanmasını talep etti.

ANNE DUYGU DOLU AÇIKLAMALAR YAPIYOR

Anne Elif Karaca, kızının olay günü eve geldiğini, yanında Ezgi Ö.’nün bulunduğunu aktardı. “Onlar evde 10 dakika kaldılar. ‘Kapadokya’ya gideceğiz’ dedi. Sonrasında sürekli aradım ama kızıma ulaşamadım” diyen Karaca, sabah saatlerinde olaydan haberdar olduğunu belirtti. O gün akşam kızının taksi çağırdığını öğrendiğini fakat bu durumun sorgulanabilir olduğunu ifade etti.

ŞÜPHELERİN DİNLENMEMESİ

Elif Karaca, Semanur’un hayat dolu bir birey olduğunu anlattı. “Ona, ‘Sana çok güzel bir hayat kuracağım’ derdi. Ne olduğunu bilmiyorum. Bildiğim tek şey, ben ölüyorum. Ben kızımı istiyorum” şeklinde konuştu. Semanur’un profesyonel binicilik eğitmeni olduğunu ve attan düşerek yaralandığını aktaran anne, “Kızım asla intihar etmedi” ifadelerini kullandı.