Semanur Arslan’ın İntihar Mektubu Bulundu: Mahşerde Görüşeceğiz

Olayın İlk Gelişmeleri

Semanur Arslan (27), 20 Ekim’de Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi’ndeki bir gökdelenin 43. katında bulunan arkadaşlarının evine oturmaya gitti. Gece ilerledikçe, Arslan düşerek hayatını kaybetti. Olay sabahı, yerde bir kadın cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan ilk incelemede ölen kişinin Semanur Arslan olduğunu belirledi.

Şüphelilerin İfadeleri

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde bulunan Ferhat D. (43) ve Ezgi Ö. (31) isimli şüphelileri gözaltına alarak soruşturma başlattı. Ferhat D., Arslan’ı tanımadığını ve olay esnasında başka odada bulunduklarını belirtti. Ezgi Ö. ise, Arslan’ın erkek arkadaşıyla sorunları olduğunu ve sürekli ağladığını öne sürdü.

Karakola İnen Detaylar

Sabah gazetesinin haberine göre, yapılan detaylı incelemede Arslan ve Ezgi Ö.’nün, Ferhat D. ile birlikte İstanbul’dan geldikten sonra bir eğlence mekanında vakit geçirdikleri ortaya çıktı. Üçlü, sonrasında 1+1 bir rezidansta 36 saat boyunca kaldı. Olay yeri inceleme ekipleri, Semanur Arslan’ın odadaki pencere çerçevesinin üzerinde oturduğunu ve alt tarafa atlamadan önce bu bölgede oturduğunu tespit etti. Ayrıca, oturduğu yerin etrafındaki tozların silindiği gözlemlendi.

İntihar Mektubu ve Aile Tepkisi

Semanur’un telefonunda yapılan incelemelerde bir intihar mektubu bulundu. Mektupta, “Bu son olsun. Dünyanıza beni sığdıramadınız. Herkes suçlu, benim canım herkese yük olsun…” ifadeleri yer aldı. Bunun üzerine genç kadının ailesi, olayın intihar süsü verilmiş bir cinayet olduğunu savundu ve sorumluların en ağır şekilde yargılanmasını talep etti.

Ailenin Kayıp Kızı İçin Bekleyişi

Anne Elif Karaca, olay günü kızının eve geldiğini ve yanında arkadaşı Ezgi Ö.’nün bulunduğunu ifade etti. Karaca, “Onlar evde 10 dakika kaldılar. ‘Kapadokya’ya gideceğiz’ dedi. Sonrasında sürekli aradım, ama kızıma ulaşamadım. Pazar günü akşam haberi geldi.” dedi. Kızının evdeyken taksi çağırdığını öğrendiğini belirten Karaca, ifade verenlerin tutumlarına dikkat çekti. Ferhat D., Arslan’ın taksi çağırdığına dair bilgi verirken, Karaca bu durumu sorguladı.

Kayıp Kızı İçin Çağrı

Elif Karaca, kızı Semanur’un hayat dolu bir insan olduğunu vurgulayarak, “Bana, ‘Sana çok güzel bir hayat kuracağım’ derdi.” şeklinde konuştu. Semanur’un profesyonel binicilik eğitmeni olduğunu ve birkaç kez attan düştüğünü belirten anne, “Onun için korkuyordum. Kızım hayat doluydu ve asla intihar etmedi” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.