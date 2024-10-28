Semanur’un Gökdalen Düşüşü ve Not Defteri

AÇIKLAMALAR VE NOTLAR

Ankara’da gökdelenden düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki binicilik eğitmeni Semanur Arslan’ın not defteri ortaya çıktı. Notlarında “Güvendeyim, etrafımdaki kötü herkesten arındım. Mutluyum ve bütün yardıma ihtiyacı olanlara yardım edecek güce sahibim.” ifadeleri yer aldı. Arslan’ın annesi Elif Karaca (50), kızının intihar edemeyeceğini vurgulayarak, “Benim kızım mümkün değil, intihar etmez. Hayat dolu bir çocuktu” dedi. Semanur Arslan, 20 Ekim akşamı Çankaya’daki bir gökdelenden düşerek hayatını kaybetti.

OLAYIN ŞAHİTLERİ

Olay sonrası, Arslan’ın düştüğü sırada evde bulunan Ferhat D. ile Ezgi Ö. gözaltına alındı, ancak ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ferhat D., Semanur Arslan’ı tanımadığını ve olay anında başka odada olduklarını öne sürdü. Ezgi Ö. ise Arslan’ın erkek arkadaşı ile olan problemlerinden bahsederek, sürekli ağladığını iddia etti. Ölümle ilgili soruşturma kapsamında, Arslan’ın cep telefonunun incelenmesi ve otopsi ile toksikoloji raporlarının sonuçları bekleniyor.

ANEKTODLAR VE DUYGULAR

Semanur Arslan’ın not defterinde “Hayırla ve sağlıkla çok param var ve zenginim. İhtiyacım olan bütün güce, saygıya, sevgiye ve güvene sahibim” gibi ifadeler mevcut. Anne Elif Karaca, olay günü kızıyla son konuşmalarını aktararak, “10 dakika kaldılar. ‘Kapadokya’ya gideceğiz, onun arabası var, onunla gideceğim’ dedi” şeklinde ifade etti. Olaydan önce, Semanur’un taksi çağırdığı bilgisini paylaşan Karaca, kızıyla ilgili belirsizliklerin kendisini çok üzdüğünü söyledi.

KIZIMIN EŞİTSİZ YAŞAMI

Elif Karaca, kızı Semanur’un hayat dolu olduğunu belirterek, “Bana ‘Sana çok güzel bir hayat kuracağım’ derdi” diye belirtti. Notlarındaki detayların kızının hayallerini yansıttığını söyleyen Karaca, “Benim kızım dönmesine izin vermediler. Benim kızım asla intihar etmedi” açıklamasında bulundu. Semanur Arslan, 8 yıllık profesyonel bir binicilik eğitmeni olarak biliniyor ve daha önce iki kez atından düşerek yaralanmıştı. Annesi, “Keşke attan düşseydi” diyerek duyduğu endişeleri ifade etti.