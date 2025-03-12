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Semih Kılıçsoy Newcastle United Yolunda

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SEZONUN YENİ GELİŞMELERİ

Geçen sezondan bu yana Beşiktaş’tan ayrılması beklenen 19 yaşındaki yetenekli futbolcu Semih Kılıçsoy ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı her maçta büyük dikkat toplayan Semih Kılıçsoy’un yuvadan uçma ihtimali yükseliyor.

NEWCASTLE UNITED İLGİSİ

Beşiktaş’ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İngiliz kulübünün dikkatini çekmeyi başardı. Menajer Ole Gunnar Solskjaer liderliğindeki özel çalışmalarla öne çıkan Semih, Newcastle United’ın yeniden gündemine geldi. Transfer dedikodularına göre, Newcastle, yaz transfer döneminde genç golcüyü kadrosuna dahil etme çabalarına başladı.

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