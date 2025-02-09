More
Spor

Şengün’ün 30 Sayısı Mavericks Engeline Takıldı

sengun-un-30-sayisi-mavericks-engeline-takildi

NBA’DE OYNANAN MAÇLAR

NBA’de gerçekleşen 11 maçla birlikte heyecan devam ediyor. Rockets, Mavericks ile karşı karşıya gelirken, Alperen Şengün yaklaşık 38 dakika süre alarak önemli bir performans sergiliyor. Şengün, bu maçta 30 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 1 blok üretiyor.

ROCKETS’IN DURUMU VE OYUNCULARIN PERFORMANSI

Batı Konferansı’nın 5’incisi durumundaki Rockets, üst üste 6. kez kaybederek 20. maçını geride bırakıyor. Takımda Jalen Green 24 sayı, Amen Thompson ise 20 sayı üreterek, maçta dikkat çeken diğer isimler oluyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kuzey Gezer Setin Neşe Kaynağı

Kanal D'nin yüksek reytinge sahip dizisi Uzak Şehir'de Deniz karakterini canlandıran Kuzey Gezer, etkileyici performansıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor.
Gündem

Ünlü Oyuncu Belgin Şimşek Dava Açıyor!

Ünlü oyuncu Belgin Şimşek, kendisine yönelik hakaret ve yanıltıcı ifadeleri gerekçe göstererek, durumu yargıya taşımaya karar verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.