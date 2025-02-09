Şengün’ün 30 Sayısı Mavericks Engeline Takıldı

NBA’DE OYNANAN MAÇLAR

NBA’de gerçekleşen 11 maçla birlikte heyecan devam ediyor. Rockets, Mavericks ile karşı karşıya gelirken, Alperen Şengün yaklaşık 38 dakika süre alarak önemli bir performans sergiliyor. Şengün, bu maçta 30 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 1 blok üretiyor.

ROCKETS’IN DURUMU VE OYUNCULARIN PERFORMANSI

Batı Konferansı’nın 5’incisi durumundaki Rockets, üst üste 6. kez kaybederek 20. maçını geride bırakıyor. Takımda Jalen Green 24 sayı, Amen Thompson ise 20 sayı üreterek, maçta dikkat çeken diğer isimler oluyor.