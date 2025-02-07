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Spor

Şengün’ün Performansı Houston’a Galibiyet Getirmedi

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NBA’DE HEYECAN DEVAM EDİYOR

NBA normal sezonu 6 karşılaşma ile hız kesmeden sürüyor. Minnesota Timberwolves, Target Center’da oynadığı karşılaşmada Houston Rockets’ı 127-114’lük skorla yenerek 29. galibiyetini elde etti. Timberwolves’da Anthony Edwards, 41 sayı ve 7 ribaund ile göz dolduruyor. Ekibin diğer isimleri Mike Conley 16 sayı ve Naz Reid ise 15 sayıyla maçta etkili performans sergiliyor.

HOUSTON ROKETS’DA ZOR GÜNLER

Houston Rockets, üst üste 5. yenilgisini alarak toplamda 19. kez kaybetti. Milli oyuncu Alperen Şengün, 32 dakika süre aldığı mücadelede 16 sayı, 10 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla oynuyor. Takımda dikkat çeken bir diğer isim ise Jalen Green, 28 sayıyla maçta yer alıyor.

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