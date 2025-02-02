Şenol Güneş: Beklentilerimizin Altında Kaldık

BASIN TOPLANTISINDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor ile yaptığı deplasman maçında berabere kalan Trabzonspor’un teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Galibiyet hedefiyle sahaya çıktıklarını belirten Güneş, hem kendi takımlarının hem de rakiplerinin bazı zorluklar yaşadığını ifade etti. Oyun planlarından uzak kaldıklarını dile getirirken, “Ne yazık ki beklentilerimizin altında bir performans sergiledik. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz” açıklamasında bulundu. Maç başlangıcının istedikleri gibi geçmediğini ve rakip takımın ilk yarının ortalarına kadar kendilerinden daha etkili göründüğünü söyledi. Ancak rakibin net bir gol pozisyonu olmadığını vurguladı. Takımının mücadele planının, savunmada sağlam durarak hızlı hücumlarla sonuç elde etmek olduğunu belirten Güneş, “Ancak yaptığımız basit top kayıpları Kayserispor’un işine yaradı” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

İKİNCİ YARIDAKİ MÜDAHALELERİN YETERSİZLİĞİ

İkinci yarıda oyuna müdahale ettiklerini ancak beklenen dönüşümün sağlanamadığını anlatan Güneş, “İlk yarının ortalarına doğru biraz daha oyuna ortak olduk. Topa sahip olup rakibin çıkmasını engelledik ve kenarlardan tehlikeli ataklar geliştirdik” dedi. Ancak gol atamadıklarının altını çizen Güneş, ikinci yarıda daha iyi bir oyun beklerken tam tersi bir performans sergilediklerini kaydetti. Yaptıkları değişikliklerin istenen etkiyi yaratmadığını ifade eden Güneş, Kayserispor’un savunma anlayışının ve hızlı çıkışlarının kendilerini zorladığını belirtirken, “Biz de rakibi faulsüz durdurmak yerine baskıyla boğmalıydık ama bunu başaramadık. Kötü bir oyun, kötü bir sonuç. Üzgünüz” açıklamasını yaptı.

TRANSFER PLANLARI VE GÜNCEL DURUM

Basın toplantısında yöneltilen transfer soruları hakkında da bilgi veren Güneş, savunma hattına takviye yapacaklarını duyurdu. “Şu anda stoperde Savic’in dönüşü bizim için önemliydi. Geçen hafta kısmen süre aldı, bu maçta ise tam olarak oynadı. Ancak yine de bir stoper transferi yapacağız, genç ya da tecrübeli olabilir” dedi. Orta saha için de değerlendirmeler yaptıklarını belirten Güneş, mevcut oyuncuların durumunun, takımdan ayrılacak isimlere bağlı olarak başka bölgelere de transfer yapma ihtimallerinin olduğunu aktardı. Zubkov’un transferinin tamamlandığını ve bunun kendileri için hayırlı bir gelişme olduğunu vurgulayarak, “Kaliteli bir oyuncu ve umarım takıma önemli katkılar sağlar” dedi. Trabzonspor’un transfer döneminde nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenirken, Güneş’in açıklamaları bordo-mavili taraftarlar için kritik ipuçları sundu.