Serdal Adalı’dan TFF’ye Sert Eleştiri

BEŞİKTAŞ’TAN SKANDAL HAKEM ATAMASI AÇIKLAMASI

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı ekip, derbi için Trabzon bölgelerinden hakem Yasin Kol’un atanması sonrası dikkat çekici bir duyuru yaptı. Beşiktaş’ın yaptığı paylaşımda, “Başkanımız Serdal Adalı, birazdan Beşiktaş-Galatasaray maçına yapılan skandal hakem ataması hakkında basın toplantısı düzenleyecektir!” ifadesi kullanıldı.

ADALI’DAN SERT TEPKİ

Beşiktaş’ın paylaşımından kısa bir süre sonra basın toplantısında konuşan Başkan Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Yasin Kol tercihine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Adalı, “TFF’den Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunduk. Slavko Vincic’in daha önce görevlendirilmesi nedeniyle bunu istedik. Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi. TFF, söz konusu derbiye yabancı hakem atayarak dereyi geçerken at değiştirdi” dedi.

Adalı, TFF’nin Türk hakemlerine “Siz yeterli değilsiniz” mesajı verdiğini ve diğer maçlar için “Sizin maçlarınız önemli değil” demekle eleştirdi. “TFF, yaratılmak istenen iki takımlı rekabete çanak tutmuştur,” ifadesini de ekledi.

TFF’YE İSTİFA ÇAĞRISI

Adalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na istifa çağrısında bulunarak, “Hakemleri soyunma odasında tehdit eden bir insan, sakın bize akıl vermesin! Zaten böyle biri Türk futbolunun sorunlarını çözemez! Derhal istifa etmelidir!” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bu kararın altına imza atan tüm yönetim kurulu üyelerine sesleniyorum. Birazcık onurları ve gururları varsa, hepsini böyle bir federasyonun çatısı altından ayrılmaya davet ediyorum!” dedi.

TFF’YE İLGİSİZLİK SUÇLAMASI

Beşiktaş Başkanı, “Biz sadece eşitlik istememize rağmen, derbiye yabancı hakem istememizin bedelini Zorbay Küçük denen zibidinin skandal yönetimiyle ödedik,” şeklinde konuştu. Adalı, “Hakem kim olursa olsun Galatasaray’ı yeneceğimize inancımız tamdır. TFF’nin kararlarını eleştiren Galatasaray camiasının da bu duruma tepki vereceğini düşünüyoruz,” dedi.

Adalı, ayrıca “Yasin Kol ve rakip takımı izleyecek bir ekip oluşturduk! Maç anında hemen harekete geçeceğiz. Beşiktaş maçı kazanacak, herkes içini rahat tutsun!” açıklamasında bulundu. Çeşitli tepkiler gösterirken, derbi öncesi şartların zorlayıcı olduğu ifade edildi.