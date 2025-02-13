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Spor

Serdal Adalı: Transferlerde Hata Yapma Lüksümüz Yok

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BEŞİKTAŞ’IN GELECEĞİNE ORTAK YATIRIM

ARA transfer sürecini iki genç yetenekle sonuçlandıran Beşiktaş, başkan Serdal Adalı’nın açıklamalarıyla dikkat çekti. Adalı, “Beşiktaş’ın geleceğini teminat vererek ve ödemeleri ileri tarihlere atarak harcama yapma ve göz boyama devri bitti” ifadelerini kullandı.

TRANSFER HATALARINDAN DERİN BİR DERS

Elan Ricardo ve Keny Arroyo’nun imza töreninde konuşan Başkan Adalı, önceki yönetimlerin kararlarını eleştirerek, “Son üç sezonda yapılanların ceremesini hala çekiyoruz. Artık transferlerde hata yapma lüksümüz yok” dedi. Adalı, takımlarının istediği kadro kalitesine ve derinliğine ulaşabilmesi için en az 3 transfer dönemine ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve “İki çok iyi genç isim aldık” diye ekledi.

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