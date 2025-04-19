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Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a Sert Uyarı!

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Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’a Yönelik Sert Eleştirileri

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, Rafa Silva’nın kaydettiği golle öne geçti fakat İsmail Köybaşı’nın golüne engel olamayıp sahadan beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından Ekol TV’de mücadeleyi yorumlayan Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın oyununu sert sözlerle eleştirdi. “Bu kadar amaçsız, hedefsiz bir takım görmedim. Oyun sıfır. İlk yarıda sadece bir tane atak yaptılar” diyen Yalçın, ekibin atletik performansının da oldukça geride olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz Sezon Kadrosu Endişe Verici

Beşiktaş’ın şu anki kadrosunun gelecek sezonda da devam etmesi durumunda büyük sıkıntılar yaşayacağını belirten Yalçın, “Chamberlain oynuyor. Eğer bu oyuncular seneye devam edecekse Beşiktaş taraftarı yandı” diyerek takımın transfer politikası ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Göztepe’nin Oyununa Dikkat Çekti

Göztepe’nin oyun sistemine de vurgu yapan Yalçın, “Bugün Göztepe’yi izlerken şaşırdım. 3 stoperli savunma oyunu nasıl böyle oynanır? Eğer iyi bir takım kurulursa Göztepe ilk 3’ü, ilk 4’ü zorlayabilir” ifadelerini kullandı.

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