Sergen Yalçın’dan Galatasaray’a Neymar Uyarısı

SERGEN YALÇIN’DAN NEYMAR UYARISI

Türk futbolunun önemli simalarından biri olan Sergen Yalçın, Galatasaray’ın Neymar ile ilgili iddialarına kayıtsız kalmadı. İspanyol medyasının, “Galatasaray, Brezilyalı yıldıza yüklü bir maaşla cazip bir kontrat sunacak” şeklindeki haberleri sonrası, Kafa Sports YouTube kanalında bu konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Yalçın, bu transfere şiddetle karşı çıkarak önemli açıklamalarda bulundu. Futbolseverlerin tepkilerini ikiye bölecek gibi görünen bu çıkış, adeta bir bomba etkisi yarattı.

NEYMAR TRANSFERİNE KARŞI ÇIKTI

Sergen Yalçın, Neymar hakkında düşüncelerini açık bir dille ifade etti: “Sakın almayın. Bence futbol hayatı bitmiş, parayı da kazanmış. Galatasaray ile ilgili konuşmuyorum, şahsi fikrimi söylüyorum, sakın almayın!” Brezilyalı yıldızın performansının eski seviyesinde olmadığını savunan Yalçın, böyle bir transferin Türk futbolu için hem ekonomik hem de sportif açıdan ciddi sorunlar yaratabileceğini belirtti. “Böyle oyuncular almayın. Yazık günah ya! Türk futboluna yazık!” diyerek eleştirisini artırdı.

MALİYET VE RİSKLERİNİ VURGULADI

Yalçın, Neymar transferinin olası maliyetine de dikkat çekerek, “En az 20-25 milyon maaş vereceksin, 3-4 sene de kontrat yapacaksın. Ben sana olayı söyleyeyim: 6. ayda başlayacaksın ağlamaya!” diye konuştu. Yüksek maaşlı ve motivasyonu tartışmalı bir oyuncunun Türk futboluna katkısının olmayacağına dikkat çeken Sergen, bunun, transferin finansal risklerini gözler önüne seren bir uyarı niteliğinde olduğunu belirtti.

İSPANYOL BASINI HEYECAN YARATTI

Yeni çıkan haberlere göre, İspanyol basını Galatasaray’ın Neymar’ı transfer etmek için harekete geçtiğini belirterek, yıldız oyuncuya oldukça cazip bir teklif sunmayı planladığını duyurmuştu. Bu durum, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmıştı ve sosyal medyada Neymar’ın İstanbul’a gelme olasılığı üzerine tartışmalar başlamıştı. Ancak Sergen Yalçın, bu iddialara karşı çıkarak transferin gerçekçi olmadığını ve gerçekleşmemesi gerektiği görüşünü aktardı.