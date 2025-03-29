Sergen Yalçın’dan Galatasaray İçin Tahminler

SERGEN YALÇIN’DAN ÇARPICI KEHANETLER

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında bu akşam Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi futbol dünyasında dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Ünlü teknik direktör Sergen Yalçın, Ekol TV ekranlarında Galatasaray’ın 29 maçtır süregelen yenilmezlik serisinin sona ereceğini öne sürdü. Yalçın, “8-10 puan kaybedecek” ifadeleriyle bu iddiasını netleştirdi. Taraftarlar şimdi bu kehanetin derbide gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merakla bekliyor. İşte Yalçın’ın çarpıcı açıklamalarının detayları…

GALATASARAY’IN YENİLMEZLİK SERİSİ BİTEBİLİR

Sergen Yalçın, Galatasaray’ın namağlup unvanına sahip olmasına karşın, bu durumu uzun süre devam ettiremeyeceğini düşünüyor. “29 haftada hiç mağlup olmamış bir takım kalan 9 haftada kaç maç kaybeder? Soru bu, çok basit. Ben puan kaybedecek dedikten sonra zaten 4-6 puan kaybettiler. Sona kadar her maçı kazanarak gidemeyecekler, bu olmayacak!” sözleriyle, derbi öncesi Beşiktaş taraftarına umut aşılayan Yalçın, Galatasaray cephesinden ise tepkiler topladı.

KESİN KAYIP: 8-10 PUAN

Yalçın, iddiasını daha da ileri götürerek “En az 1-2 maçta daha puan kaybedecek. Zaten ben 8-10 puan arası kaybeder dedim, her türlü kaybedecekler. Buraya yaz!” şeklinde konuştu. Galatasaray’ın derbide olası bir sürpriz puan kaybı yaşamayıp yaşamayacağına dikkat çeken Yalçın, “Acaba sürpriz bir puan kaybı olacak mı?” diyerek maça ayrı bir heyecan kattı.

Sergen Yalçın, şampiyonluk yarışı hakkında da yorumda bulundu: “Önemli olan Fenerbahçe’nin kazanarak gelip o arayı kapatması, öne geçmesi. Ama onlar da kaybediyor, sorun orada. Ben ikisinin de sezon sonuna kadar puan kaybedeceğini düşünüyorum.” Galatasaray’ın bu akşamki derbide engel yaşamaması durumunda, Fenerbahçe’nin yeniden zirve yarışına dahil olabileceğini belirten Yalçın, ligin kaderinin bu akşam çizilebileceğine işaret etti.