Sergen Yalçın Rizespor’a Teklif Alıyor

SERGEN YALÇIN’A RİZESPOR’DAN TEKLİF GELİYOR

Sergen Yalçın, Beşiktaş’taki şampiyonluk zaferinin ardından yapılan Antalyaspor macerasının üstüne televizyon ekranlarında yorumculuk yaparken, Karadeniz’den gelen bir haberle gündeme bomba gibi düştü. Fanatik’teki habere göre, Çaykur Rizespor, Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör İlhan Palut’un durumunun belirsizleşmesiyle, Sergen Yalçın’a teklif yapma hazırlığına girdi. Tecrübeli hocanın bu beklenmedik çağrıya nasıl bir yanıt vereceği ise merak ediliyor.

YALÇIN’IN GEÇMİŞİ VE SON DÜZENLEMELERİ

52 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın, 2020-21 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamış ve adını tarihe altın harflerle kazımıştı. Ancak 2024 yılında Antalyaspor’daki kısa süreli deneyiminin ardından gelen yeni teklifleri anlamlı bir şekilde yanıtlamayan Yalçın, bu sezonu yorumculuk yaparak değerlendirdi. Aralık 2024’teki Beşiktaş olağanüstü kongresi öncesi Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel’in kendisine yaptıkları önerileri, kardeşinin sağlık sorunları nedeniyle kabul etmediği biliniyor. Sosyal medyada sıkça Fenerbahçe ile anılan Yalçın, Rizespor’un dikkatini çekene kadar sessizliğini koruyordu.

RİZESPOR’DA PALUT’UN DEĞİŞİMİ GÜNDEMDE

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor’a karşı 2-0’lık bir skorla yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Bu sonuç, teknik direktör İlhan Palut üzerindeki baskıyı artırdı. Fanatik’te yer alan habere göre, Rizespor yönetimi, takımın bu tutarsız performansından memnuniyetsizlik duyarak Palut’un yerine getireceği yeni bir isim arayışına girdi. Taka Gazete, Palut’un koltuğunun tehlikede olduğunu ve Sergen Yalçın’ın listelerinin en başında yer aldığını duyurdu.