Sergen Yalçın, Ronaldo’ya ihtiyacımız yok

Sergen Yalçın’dan Ronaldo Açıklaması

Sergen Yalçın, İngiliz medya organlarında yer alan Cristiano Ronaldo’nun Beşiktaş’a transfer olacağı yöndeki iddialara karşı açıklamalar yaptı. KAFA Sports YouTube kanalında yaptığı konuşmada, Portekizli futbolcunun muhtemel transferine olumsuz baktığını ifade etti. Yalçın, “Ne Ronaldo’su ya! Ronaldo mu kaldı? Teknik direktör olarak soruyorsan bana bedava gelse almam. Almam hocam, bedava gelse almam!” diyerek bu transfer konusundaki düşüncelerini net bir şekilde ortaya koydu.

Yıldız Transferine Gerek Yok

Yalçın, Beşiktaş’ın loca ve kombine satışlarını artırmak için büyük bir yıldız transferine ihtiyaç duymadığını belirtti. “Büyük camiaların kombineleri zaten satılıyor. İyi bir kadro kurarsan, locayı da satarsın” şeklindeki ifadeleriyle, futbolun günümüzde farklı bir seviyeye ulaştığını vurguladı.