Serhat Akın Davasında İki Sanığa Tahliye

SALDIRILARIN HUKUKİ SÜRECİ BAŞLADI

Eski Fenerbahçeli golcü Serhat Akın’a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından olayla ilgili sanıklar, hukukun önünde hesap vermek üzere hakim karşısına çıkarıldı. İlk duruşmada, iki sanık serbest bırakılırken, diğer üç tutuklu sanığın tutukluluk halleri devam etti. Beykoz’da meydana gelen bu olayla ilgili olarak Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, bir firari dahil olmak üzere toplam altı sanık hakkında 20 yıl hapis cezası talep etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda açılan davanın ilk duruşması, bugünkü oturumda gerçekleştirildi ve tutuklu sanıklar Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk defa hakim karşısına çıktı. Duruşmaya mağdur Serhat Akın ve onun avukatları da katılım gösterdi.

DURUŞMADA ŞOK AÇIKLAMALAR

Duruşmada, tutuklu sanık İriş Torun savunma yapmak üzere söz aldı ve olayın detaylarını aktardı. Torun, “Osman ve Ozan’ı Aydos’tan alıp Esenyalı’ya götürdüm. O gün izinli olduğum için beraber alkol alalım dediler. Alkol aldıktan sonra bizim eve gittik. Osman bir süre sonra evden çıktı, geri geldiğinde elinde bir poşet parayla döndü. Paranın nereden geldiğini sorduğumda ‘adam vurduk’ dediler. Şaka yaptığını düşündüm. Osman ile Ozan parayı bölüştü” ifadelerini kullandı.

MAĞDURUN YANITLARI VE ŞİKAYETİ

Mağdur durumundaki Serhat Akın, yaşadığı olayla ilgili şunları söyledi: “Canlı yayında yayın yaptıktan sonra olay gerçekleşti. Bir kurşun duvara sekti ve ayağıma geldi. Eskisi gibi yürüyebileceğim belli değil. Bu ülkeye hizmet etmiş bir insanım. 3 ayda çektiğimi Allah kimseye yaşatmasın. Sanıklardan şikayetçiyim.”

ÜÇ SANIK HAKKINDA TUTUKLULUK KARARI

Mahkeme heyeti, ara kararını açıklarken, tutuklu sanıklar İriş Torun ve Yunus Görecek’i serbest bırakırken, Osman Mukan, Eyüp Üzer ve Ozan Dalmaz’ın tutuklu kalmalarına karar verdi. Ayrıca duruşmada tutuksuz bulunan Muhammet Alay’ın adli kontrol şartıyla devam etmesine hükmedildi. Duruşma, 20 Mayıs tarihine ertelendi.