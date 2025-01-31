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Serhat Akın Davasında İki Sanığa Tahliye

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BİR SİLAHLI SALDIRI DAVASI

Beykoz’da eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’a silahlı saldırı düzenlenmesine dair Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede toplamda 1’i firari olan 6 sanık hakkında 20 yıl hapis cezası talep edilmişti. Bu çerçevede Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda başlatılan davanın ilk duruşması bugün gerçekleştirildi.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Duruşmada 5’i tutuklu, 1’i ise tutuksuz olan sanıklar Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Serhat Akın ile taraf avukatları da katılım sağladı. Savunma yapan sanıklardan İriş Torun, olay günü yaşananları anlatarak, “Osman ve Ozan’ı Aydos’tan alıp Esenyalı’ya götürdüm. O gün izinli olduğum için beraber alkol alalım dediler. Alkol aldıktan sonra bizim eve gittik. Osman bir süre sonra evden çıktı, geri geldiğinde elinde bir poşet parayla döndü. Paranın nereden geldiğini sorduğumda ‘Adam vurduk’ dediler. Şaka yaptığını düşündüm. Osman ile Ozan parayı bölüştü” ifadesinde bulundu.

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