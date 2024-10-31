Serhat Akın Duygularını Paylaştı: Vefasızlık Ağırdı

SİLAHLI SALDIRI SONRASI SERHAT AKIN’DAN PAYLAŞIM

Geçtiğimiz ay silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçe’nin ve Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın eski futbolcularından Serhat Akın, sosyal medya üzerinden takipçileriyle bilgi paylaştı. Yaşadığı saldırıya dair detayları aktaran Akın, Fenerbahçe yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

AMELİYAT SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Saldırının ardından dört kez ameliyat geçiren Serhat Akın, Facebook üzerinden durumu hakkında açıklama yaptı. Ameliyatlarına devam edeceğini belirten Akın, “Cuma günü 5. önümüzdeki hafta da 6. ameliyatıma gireceğim. Umuyorum ki bu son operasyon olacak” dedi.

FENEBAHÇE YÖNETİMİNE SİTEMDE BULUNDU

Serhat Akın, yaşadığı zorlu süreçte kulüp yönetiminden destek alamadığını ifade ederek şu sözlere yer verdi: “Mevcut Fenerbahçe yönetiminden ne bir ziyaret ne de bir çiçek aldım. Bu vefasızlık, en az yaşadığım olay kadar ağırdı.” Akın, sevenlerinin manevi desteğinin kendisine güç verdiğini belirtirken, dualarını eksik etmemelerini istedi. “Allah hepinizden razı olsun” şeklinde duygularını dile getirdi.