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Spor

Serhat Akın: Fenerbahçe’ye Vefasızlık İfadeleri

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SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Beykoz’da silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, geçirdiği bir dizi operasyon sonrası son sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Akın, saldırı sonrası toplamda dört ameliyat geçirdiğini ve gelecekte beşinci ile altıncı ameliyatlarına gireceğini aktardı.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNE SİTEM

Akın, Fenerbahçe yönetimine yönelik de sitemde bulundu. “Geçirdiğim bu süreçte mevcut Fenerbahçe yönetiminden ne bir ziyaret ne de bir çiçek aldım. Bu vefasızlık, en az yaşadığım olay kadar ağırdı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, sevenlerinin manevi desteklerini asla unutmayan Akın, bu desteğin kendisine güç verdiğini belirterek, “Dualarınızı esirgemeyin. Allah hepinizden razı olsun.” şeklinde konuştu.

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