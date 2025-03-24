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Serie A’da Var Pozisyonları Ekranlarda Görüntülenecek

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DEV EKRANLARDAN GÖSTERİLECEK

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) video yardımcı hakem (VAR) uygulamasında önemli bir yenilik yapılıyor. Bu hafta sonu başlayacak 30. hafta maçlarıyla birlikte, VAR tarafından incelenen pozisyonlar, statlardaki dev ekranlardan seyircilere gösterilecek. Bu uygulama, seyircilerin bilgilendirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

DENEYSEL UYGULAMALAR HAZIRLANIYOR

Ayrıca, bu sezondan itibaren İtalya Kupası yarı final ve final maçlarında da bazı tartışmalı pozisyonlar için hakemin üzerindeki mikrofonun stat hoparlörüne bağlanması şartıyla kararını hem tribünlerdeki hem de televizyon başındaki seyircilere açıklamasına yönelik deneysel çalışmalar yapılacak.

ŞEFFAFLIK AMAÇLANIYOR

Serie A CEO’su Luigi De Siervo, yaptığı açıklamada, İtalyan futbolundaki video hakem yardımcılarının (VAR) işleyişine ilişkin şeffaflığın artırılmasını amaçlayan bu yenilikleri duyurdu. İtalya Serie A’da VAR sistemi, 2017-18 sezonundan bu yana kullanılmakta.

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