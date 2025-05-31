Sermaye Piyasasında Manipülasyon Soruşturması Devam Ediyor

BAŞLATILAN SORUŞTURMA SÜRMEKTE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BİST pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarındaki olağan akışa aykırı dalgalanmaları ve yapay yükselişlerin küçük yatırımcıları zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlattı. Bu çerçevede, emniyette işlemleri tamamlanan 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan bu şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARI

Hakimlik, aralarında 12 şüphelinin de bulunduğu bir grup için tutuklama kararı verirken, 3 şüphelinin “imza verme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Yürütülen soruşturmanın detaylarında, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı tespit edildi. “Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı” isimli sosyal medya sayfaları aracılığıyla gerçekleştirilen manipülasyonlar nedeniyle 17 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltına alınmalarına karar verildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Bu doğrultuda, emniyet güçleri İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara’da şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi ve toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı.