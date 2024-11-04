Servet Çetin, Amed Sportif’in Yeni Teknik Direktörü!

AMED SPOR İLE ERSUN YANAL YOLLARINI AYIRDI

Trendyol 1. Lig’de yaşanan kötü performansın ardından Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Kulüp, yeni teknik direktör olarak Servet Çetin’i göreve getirdi.

SERVET ÇETİN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Amed Sportif Faaliyetler, yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktör Servet Çetin ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardı. Teknik direktörümüz Servet Çetin’e Amedspor’umuzda başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi. Servet Çetin, son görevinde Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’u çalıştırdı ve bu süre zarfında 19 maçta 1.42’lik puan ortalaması yakaladı.