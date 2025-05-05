Sesi Ve Görüntüyü Sağlayan Skype, Tarih Oldu

SES VE GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM HİZMETİ NE OLDU?

Sesli ve görüntülü iletişim imkanı sunan Skype, 20 yılı aşkın bir süredir sürdürdüğü hizmetine son verdi. Microsoft, 2003’te piyasaya sunulan ve 2010 yılında 300 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan bu uygulamanın hizmetine, “müşterilerin ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlaması için düzenlenmesi amacıyla” son vereceğini dile getirmişti.

MICROSOFT TEAMS’A GEÇİŞ

Microsoft, Skype kullanıcılarının verilerinin otomatik olarak yeni uygulama Microsoft Teams’a aktarılacağını açıkladı. Şirket, bundan sonra odaklanacakları alanın Microsoft Teams olduğunu belirtti.