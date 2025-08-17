Seul’de Hologram Polis Uygulaması Başladı

HİZMETE GİREN POLİS HOLOGRAMI

Güney Kore’nin başkenti Seul’de, her akşam 19.00 ile 22.00 saatleri arasında Jung-gu bölgesindeki parklarda, 170 cm boyunda ve üniformalı bir polis hologramı ortaya çıkıyor. Bu hologram, “Acil durumlarda polis anında müdahale edecek” ve “Her yerde güvenlik kameraları bulunmaktadır” ifadeleriyle halkı bilgilendiriyor.

SUÇ ORANINDAKİ DÜŞÜŞ

Hologram, holografik içerikler üreten Hologrammica şirketi tarafından geçen yılın Ekim ayında deneme amaçlı olarak parka yerleştirildi. Seul Emniyet Müdürlüğü’nün verilerine göre, hologramın kurulumunun ardından park çevresindeki suç oranı yaklaşık yüzde 22 oranında azaldı. Jungbu Polis Merkezi Müdürü Ahn Dong-hyun, “Hologram, vatandaşlara psikolojik güven sağlıyor ve düzensiz davranışları önleyici etki gösteriyor. Yapay zeka destekli güvenlik uygulamalarını genişletmeye devam edeceğiz” şeklinde bir açıklama yaptı. Polis, hologramın suçluları yakalayamayacağını ancak varlığının caydırıcı etkisinin güçlü olduğunu vurguladı.

HALKIN TEPKİSİ

Ancak kamuoyunun tepkisi daha karışık oldu. Sosyal medya üzerinde birçok kişi bu hologramı “modern bir korkuluk” olarak tanımladı, bazıları ise “parkta gezen hayalet polis” benzetmesini yaptı.