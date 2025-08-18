Seul’de Hologramlı Polis Varlığı Arttı

HİZMETİN BAŞLADIĞI SAATLER

Güney Kore’nin başkenti Seul’de, her akşam saat 19.00 ile 22.00 arasında Jung-gu bölgesindeki parka 170 cm boyunda üniformalı bir polis hologramı yerleştiriliyor. Hologram, “Acil durumlarda polis anında müdahale edecektir” ve “Her yerde güvenlik kameraları bulunmaktadır” gibi mesajlar vererek vatandaşlara sesleniyor.

SUÇ ORANINDAKİ DÜŞÜŞ

Hologram, holografik içerik üreten Hologrammica şirketi tarafından geçen yıl ekim ayında deneme amaçlı olarak uygulamaya kondu. Seul Emniyet Müdürlüğü’nün verilerine göre, bu uygulamanın ardından park çevresindeki suç oranı yaklaşık yüzde 22 azalıyor. Jungbu Polis Merkezi Müdürü Ahn Dong-hyun, “Hologram, vatandaşlara psikolojik güven sağlıyor ve düzensiz davranışları önleyici etki gösteriyor. Yapay zeka destekli güvenlik uygulamalarını genişletmeye devam edeceğiz” dedi. Polis, hologramın suçluları doğrudan yakalama kapasitesi olmadığını ancak varlığının caydırıcı etkisinin oldukça güçlü olduğunu belirtiyor.

HALK TEPKİLERİ

Diğer yandan, kamuoyunun holograma olan tepkisi farklı yönler içeriyor. Sosyal medyada bazı kişiler hologramı “modern bir korkuluk” şeklinde tanımlarken, bazıları ise “parkta gezen hayalet polis” benzetmesini yapıyor.