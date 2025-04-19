Sevil Akdağ Tutuklandı

SEVİL AKDAĞ’A YÖNELİK CİNAYET İDDİASI

Son dakika bilgilerine göre, dizi oyuncusu Sevil Akdağ (32), dün akşam saatlerinde tartıştığı arkadaşı Elif Kırav’ı (29) bıçaklayarak öldürüyor. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen güvenlik ekipleri, Akdağ’ı kısa sürede yakalıyor. Cinayeti gerçekleştiren oyuncu, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanıyor.

OLAYIN AYRINTILARI VE İLK İFADELER

İstanbul Fatih’te meydana gelen olayda, Sevil Akdağ’ın arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü belirtiliyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlatarak şüpheliyi gözaltına alıyor. Olayın ardından elde edilen görüntüler, dikkat çekiyor. Akdağ’ın ilk ifadesinde, “Sebepsiz yere tartıştık, çok alkollüydüm ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Korktum kaçtım,” ifadelerini kullandığı öne sürülüyor.

CENAZE İŞLEMLERİ VE AİLESİNDEN AÇIKLAMALAR

Fatih’te bıçaklanarak öldürülen Elif Kırav’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürülüyor ve burada yapılacak işlemlerinin ardından ailesine teslim ediliyor. Cenaze işlemleri sırasında açıklama yapan Kırav’ın kardeşi Furkan Kırav, “Dün gece eğlenmeye çıkmışlardı. Ablam kendisini eve davet etmiş. Eve geldikten sonra eğlenmişler. Polisten öğreneceğiz ama büyük bir kavga olmuş. 30 tane bıçak yarası var. Öldüren kişi ablamın telefonunu başka yere atmış, kimse ulaşamasın diye. İntihar girişiminde bulunduğu haberini duyduk. İyi ki ölmemiş çünkü cezası hemen olmamalı diye düşünüyorum. Cezasını çekmesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz,” şeklinde konuşuyor.