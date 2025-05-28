seyfi-beyaz-ev-hapsiyle-tahliye-edildi

SEYFİ BEYAZ ETKİN PİSMANLIKTAN FAYDALANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmaları çerçevesinde Bakırköy’deki Capacity AVM’nin ve Beyaz İnşaat’ın ortaklarından Seyfi Beyaz, etkin pişmanlıktan yararlandı. Beyaz, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Beyaz İnşaat’ın ortaklarından biri olan Seyfi Beyaz, daha önce 11 Nisan 2025’te tutuklanmıştı. Gizli tanık ifadeleri doğrultusunda telefonla ifadeye çağrılan ve gözaltına alınan isimler arasında Hilmi Beyaz da vardı. Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

TUTUKLAMA VE SEVK SÜRECİ

Seyfi Beyaz, 9 Nisan’da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve ardından gözaltına alınmıştı. Beyaz’ın sevk yazısında kendisinden mağdur şüpheli olarak bahsedildi. Tutuklamaya sevk gerekçesinde ise “Şüphelinin ifadesinde AVM yönetimiyle ilgili sorunların uzun süredir var olduğu, şu ana kadar şikayetçi olmadığı, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından şikayetçi olduğu, menfaat ilişkileri nedeniyle verdiği ifadenin gerçeği yansıtmadığı, Ekrem İmamoğlu ile bağlantısı olduğu ve Beylikdüzü’nde gerçekleştirdiği projelerde kamuoyuna zarar verdiği iddialarının yer aldığı” bilgileri yer aldı.