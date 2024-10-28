Seyirciyi Etkileyen Film Yorumları

FİLMİN İZLEYİCİ YORUMLARI

25 Ekim’de vizyona giren filmi izleyenler, “Atatürk’ün yaptıkları daha iyi anlatılamazdı”, “Gururla izledim”, “Atatürk’ün yüceliğini başka bir boyutta görme imkânımız oldu”, “Bir mucizeye imza atılmış, filmden öğrendim” şeklinde ifadelerde bulundu.

YAPIMCI VE OYUNCU KADROSU

Yağız Alp Akaydın’ın yönettiği filmde Ahmet Adnan Saygun karakterine Salih Bademci, Atatürk karakterine ise Ertan Saban hayat veriyor. Yapımda ayrıca Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen ve Şifanur Gül de rol alıyor.