Sezgin Tanrıkulu, Saldırganın Tespit Edildiğini Belirtti

CHP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ DURUMU AÇIKLADI

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Ben Osmanlı çocuğuyum” sözleriyle tanımlanan saldırganın yakalandığını ve Özgür Özel’in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Saldırganın isminin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu belirlenmiştir. Tengioğlu, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülmüş ve burada tamamlanan işlemlerin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edilmiştir. Saldırganın emniyette ifade alma işleminin henüz başlamadığı öğrenildi.

İLK İFADE ORTAYA ÇIKTI

Özgür Özel’e saldıran kişinin ilk ifadesine CNN TÜRK ulaştı. Saldırganın ifadesinde, “Ben daha önceden yemek kartı için CHP’ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek kartı vermediler. Daha sonra CHP’nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Gördüğüm anda sinirime hakim olamadım, saldırdım” dediği öğrenildi.

TEHDİTLERİ AÇIKLADI

Saldırı sonrası basına açıklama yapan Özel, “Hepimiz evimizdeyken Gezi’de kepçenin önüne ilk Sırrı abi atlamıştı. Eğer Sırrı Süreyya Önder orada olmasaydı o uğurladığımız AKM yerinde AVM olacaktı. Bugün Ceren’in babasına vedasını ağlamamak için gırtlağıma tutarak dinledim. Tüm siyasetçilerin cezaevinde değil dışarıda olması gereken bir süreçte böyle bir saldırı oldu. Bir süredir tehditler alıyoruz. Arayıp bu saldırıyı kınadılar. Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti kucaklamak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Ben bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok. Hiç kimseye kırgınlığım ve küskünlüğüm yok” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir” şeklinde duyuru yaptı.

SABIKALILIK HUSUSU GÜNDEME GELDİ

İçişleri Bakanlığı, S.T. adlı saldırganın geçmişinde çocuklarını öldürmek gibi ciddi suçlar bulunduğunu duyurdu. Bu açıklama, saldırganın sabıkalı olduğunu ve 2004 yılında B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü bilgisini içeriyor. Ayrıca, hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı olduğu ve müebbet hapis cezası aldığı, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu belirtildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmiştir” dedi.

SİYASİ PARTİLERDEN TEPKİLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve bunun siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise saldırıyı kınayarak, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şiddete karşı olduklarını belirtip, saldırının nasıl gerçekleştiğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti. DEM Parti yöneticileri ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da saldırıyı kınadı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyı kınayarak, “Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır” açıklamasında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da saldırıyı kınadı.