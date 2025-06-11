Şezlong Ücreti Yüzde Elli Azaltıldı

Antalya’da tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nın yanındaki Mermerli Plajı’nda şezlong ücretinin bin TL olarak belirlenmesi sosyal medyada büyük yankı buldu. Özellikle bayram tatilinde plaja gelen bazı ziyaretçiler, hem giriş ücretinin hem de yiyecek içecek fiyatlarının yüksekliğinden yakındı.

ŞEZLONG ÜCRETİ YARI YARIYA DÜŞTÜ

Tepkilerin artması üzerine Antalya Valiliği, şezlong ücretinin 500 TL’ye indirilmesine karar verdiğini açıkladı. Açıklamada, Mermerli Plajı’nın 28 Mayıs 2025’te Antalya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı iştirak şirketi AYDAŞ’a ‘herkese açık olmak kaydıyla’ kiralandığı belirtildi. Günlük şezlong kiralama ücretinin, Kemer, Konyaaltı ve Lara bölgelerindeki kira bedelleri göz önünde bulundurularak belirlendiği vurgulandı.

VALİLİK DURUMA EL ATTI

Valilik açıklamasında, işletmeci firma ile yapılan görüşmeler sonucunda şezlong fiyatının 500 TL olarak uygulanacağı ifade edildi. Ayrıca, giriş kapısına ‘Tadilat nedeniyle kapalıdır’ yazısı asan işletme yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yapmayı tercih etmediklerini iletti.