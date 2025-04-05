Sezonun Son Balıkları Tezgahtalarda

DENİZ AV SEZONU 15 NİSAN’DA SONA ERİYOR

1 Eylül’de başlayan deniz av sezonu, 15 Nisan’da kapanacak. Bu tarihten itibaren yumurtlama dönemine girecek mezgit, hamsi, istavrit, çinekop ve barbun gibi balıkların avlanması yasaklanacak. Balıkçılar, geçen sezonun bereketli geçtiğini belirterek, vatandaşları son dönemde taze deniz balıklarını tüketmeye çağırıyor.

BALIKÇILAR SEZONDAN MEMNUN

Balık satıcısı Yaşar Köse, “Sezona palamutla başladık. Bol ve bereketli geçen sezonda hamsi, mezgit, istavrit ve barbun gibi çeşitler tezgahlarda yerini aldı. Hem balıkçılar hem de tüketiciler bu sezondan memnun kaldı. Fiyatların uygun olması sayesinde vatandaşlar bolca balık tüketti. Sezonun kapanmasına kısa bir süre kala tezgahlarda hala çeşitlilik devam ediyor.” dedi.

SON 10 GÜNDE DENİZ BALIĞI TÜKETİMİ ÖNERİSİ

Köse, “Şu an tezgahlarda mezgit, istavrit, barbun, hamsi, alabalık, somon, çipura, levrek ve kefal gibi balıklar bulunuyor. 15 Nisan’dan sonra kültür balıklarına geçilecek. Bu nedenle vatandaşlara, kalan 10 günlük sürede deniz balıklarını bolca tüketmelerini öneriyorum.” şeklinde konuştu.

GÜNCEL BALIK FİYATLARI

Balık tezgahlarında fiyatlar şu şekilde:

– Mezgit: 200 TL/kg

– Hamsi: 150 TL/kg

– İstavrit: 150 TL/kg

– Levrek-Çipura: 320 TL/kg

– Kalkan: 700 TL/kg

– Somon: 180 TL/kg

– Alabalık: 150 TL/kg

– Barbun: 200 TL/kg

– Kefal: 100 TL/kg

– Norveç somonu: 230 TL/kg