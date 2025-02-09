SGK’dan Emeklilere Denetim: Maaşlar İnceleniyor

SGK YENİ DENETİM SÜRECİ BAŞLATTI

SGK, şüpheli emeklilik işlemlerini tespit etmek için yeni bir denetim süreci uygulamaya soktu. Bu süreç, sahte sigortalılık ve haksız maaş alımı gibi durumların ortaya çıkarılması amacıyla yapay zeka destekli analizler içeriyor. İlgili kapsamda, şüpheli işlem tespit edilen emeklilere tebligat gönderilmeye başlandı.

İFADE VERME SÜRESİ

Tebligat alan kişilerin, 3 iş günü içinde ilgili SGK müdürlüğüne giderek ifade vermesi gerekiyor. İfade vermeyenler için adli ve idari yaptırımlar uygulanabileceği bilgisi paylaşılıyor. SGK’nın yürüttüğü bu incelemeler, sadece mevcut emeklileri değil, emekli olmaya hazırlanan bireyleri de hedef alıyor.

ŞÜPHELİ İŞLEM TESPİTİ VE YAYGI SÜRECİ

Denetimlerde, eğer şüpheli işlemlerle emeklilik hakkı kazanıldığı tespit edilirse, maaş iptal ediliyor ve haksız yere ödenen maaşlar yasal faizle geri alınıyor. Bu incelemeler sırasında, emeklilere geçmişte çalıştıkları iş yerleri ve iş arkadaşlarıyla ilgili sorular da soruluyor. Verilen yanıtların tutarsız çıkması durumunda, SGK maaş iptali için işlem başlatabiliyor.

GERİ ÖDEME YÜKÜ

SGK’nın denetimleri sonucunda usulsüz emekli maaşı aldığı belirlenen kişilerin geçmişte aldıkları tüm maaşları geri ödemesi zorunlu hale gelecek. Ayrıca, bu geri ödeme yasal faizle birlikte tahsil edilecek. Bu durum, emekliler için büyük bir maddi yük oluşturabiliyor.