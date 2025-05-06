Sgk’dan Emeklilikte Yeni Kısıtlamalar Geliyor

SGK’DAN TARİHİ DEĞİŞİKLİK

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) uygulamasında önemli bir değişikliğe gidiyor. Erken emeklilik hakkı sağlayan bu sistemde, suistimalleri engellemek için Nisan 2025’ten itibaren meslek kodu sınırlamaları uygulanacak. Bu düzenlemeyle birlikte, müdürlerden balık toptancılarına, bar çalışanlarından muhasebecilere kadar birçok meslek grubu, yıpranma payı kapsamından çıkarılıyor. İşverenler, bu hakkı belgeyle ispatlamak zorunda kalacak. SGK’nın yeni düzenlemesinin detayları ve etkilenen meslek grupları konusuna bakalım.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

Fiili hizmet süresi zammı, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan bireylere tanınan bir avantaj. Bu uygulama, çalışanların prim gün sayısına ek süre ekleyerek emeklilik yaşını düşürüp erken emekliliği mümkün kılıyor. Ancak SGK, bazı işverenlerin riskli olmayan meslekleri de bu kapsama dahil ettiğini tespit etti. Bu suistimaller, Nisan 2025’te yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme ile sona erecek.

YENİ DÜZENLEME: BELGEYLE İSPAT ZORUNLULUĞU

SGK’nın yayımladığı genelgeye göre, Nisan 2025 itibarıyla fiili hizmet süresi zammı bildiriminde bulunmak isteyen işverenler, çalışanın iş riskine maruz kaldığını belgeyle kanıtlamak zorunda. 5510 sayılı Kanun’un 4/a kapsamında, meslek kodu sınırlaması getiriliyor. Kısıtlanan meslek kodlarıyla yapılan bildirimler sistem tarafından engellenecek ve işverenlere hata mesajı gönderilecek. İşverenler, bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurarak çalışanın FHSZ’ye tabi olduğunu belgelendirmekle yükümlü olacak.

KAPSAM DIŞI BIRAKILAN MESLEKLER

SGK’nın yeni düzenlemesiyle birlikte fiili hizmet süresi zammı bildirimi yapılamayacak bazı meslek grupları şunlardır:

– Belediye başkanları

– Bar çalışanları

– Balık toptancıları

– Uluslararası ticaret uzmanları

– Muhasebeciler

– Mali işler sorumluları

– Spor kulübü yöneticileri

Ayrıca SGK, yıpranma payı kapsamından çıkarılan mesleklerle ilgili ayrıntılı bir liste yayınladı. Bu liste, çeşitli alanlardan birçok mesleği kapsıyor. Erken emeklilikten yararlanma hakkı kısıtlanan meslek gruplarının detayları, yeni düzenleme ile birlikte netleşecek.