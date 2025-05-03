Sgk, Emeklilikte Yıpranma Payını Kısıtlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilikle ilgili yeni bir düzenleme hazırlıyor. Bu bağlamda erken emeklilik fırsatı sunan “yıpranma payı” için bazı kısıtlamalar getirilecek. SGK’nın Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Şu anda yıpranma payından yararlanan meslek grupları arasında madenciler, demir-çelik işçileri, askerler ve basın mensupları bulunuyor.

RİSKE MARUZ KALMAYAN İŞ KOLLARI YIPRANMA PAYINDAN BİLDİRİM YAPTI

Yıpranma payı kapsamındaki iş yerleri, işin risk faktörlerinden etkilenmeyecek meslek kodlarından bildirimde bulundu. Bu meslek kodları arasında ağaç süsleme, bekçilik, çaycılık, danışmanlık, hizmetçilik veya sekreterlik gibi meslekler yer alıyor.

YIPRANMA PAYINDA KISITLAMAYA GİDİLECEK

Milliyet gazetesinin aktardığına göre SGK, yıpranma payı için erken emeklilik imkanını sınırlamaya karar veriyor.

İŞ KOLU UYGUN DEĞİLSE YIPRANMA PAYI BİLDİRİMİ YAPILAMAYACAK

Kurumun aldığı önlemlere göre, kısıtlanmış meslek kodlarına sahip iş yerleri, SGK’ya hizmet bildiriminde bulunamayacak. Bu durumda işverenlere hata mesajı gösterilecek.

KARAR NİSANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yapılan düzenlemeyle birlikte yeni karar, Nisan 2025 döneminden itibaren yürürlüğe girecek.

YIPRANMA PAYI KISITLANMAYACAK MESLEKLER

Yeni düzenleme ile birlikte, madencilere, demir-çelik işçilerine, asker ve basın mensuplarına sağlanan yıpranma payı kısıtlamaya tabi tutulmayacak.