Shakira, Dünya Turnesi İçin Hazırlandı

İHANETİN GETİRDİĞİ ÜZÜNTÜ

Shakira, sevdiği kişi tarafından yarı yaşındaki bir genç kadınla aldatılarak büyük bir acı yaşadı. İki oğluyla birlikte kurduğu ailesinin dağılması, tüm dünyada tanınan ve milyonlarca hayranı olan bir ünlü için oldukça yıkıcıydı. Aldığı bu ihanet nedeniyle yaşadığı kalp kırıklığı, tüm kamuoyunun bilgisi dahilinde oldu. Kendi üzüntüsünü bir yandan çekmek zorundayken, diğer yandan medyada sürekli aldatılan ve kendisinden genç bir kadın için terk edilen kişi olarak anılması, durumu onun için daha da zorlaştırdı.

Bir süre bu derin üzüntüyle başa çıkmaya çalışan Shakira, sonunda kendini yeniden müziğine adadı. Yıldız şarkıcı, ilk olarak yeni bir albüm çıkardı ve ardından merakla beklenen dünya turnesi için sahneye çıkmayı başardı. Bu yeni adımları, Shakira’nın hem kariyerine hem de kişisel yaşantısına dair güçlü bir yeniden doğuş sergiliyor.