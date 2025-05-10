Dünya

Sibel Kekilli, Almanya’da Liyakat Nişanı aldı

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ÖDÜL TÖRENİ STUTTGART’TA GERÇEKLEŞTİ

Ünlü oyuncu Sibel Kekilli, Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti tarafından Verdienstorden (Liyakat Nişanı) ile onurlandırıldı. Stuttgart’taki Eyalet Başbakanlığı binasında yapılan törende, ödülü Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann sundu. Baden-Württemberg Eyalet Başbakanlığı, Kekilli’nin yalnızca sanatsal başarılarıyla değil, aynı zamanda kadın hakları konusundaki kararlı mücadelesiyle ödüle layık görüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, “Toplumsal sorunlara dikkat çekiyor, değişim için aktif katkı sağlıyor” ifadeleri yer aldı.

KADIN HAKLARI MÜCADELESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Törende söz alan Başbakan Winfried Kretschmann, Kekilli’nin sanatın etkisini toplumsal değişim için kullanan bir rol model olduğunu vurguladı. Kretschmann, “Oyunculuğuyla dünyaya açıldı, ancak asıl zaferi kadın hakları mücadelesindeki kararlılığı oldu. Bugün bu nişan, sadece başarılarını değil, Baden-Württemberg’in çeşitlilikle güçlenen yüzünü de onurlandırıyor.” şeklinde konuştu.

Kekilli, daha önce Roman kız çocukları için Bulgaristan’da yürüttüğü projeler ve Brezilya’da kadınlara yönelik bir kültür merkezine verdiği destekle de uluslararası alanda tanınmıştı. Ayrıca, 2017 yılında Almanya Federal Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmişti.

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