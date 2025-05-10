Sibel Kekilli, Almanya’da Liyakat Nişanı aldı

ÖDÜL TÖRENİ DETAYLARI

Ünlü sanatçı Sibel Kekilli, Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti tarafından Verdienstorden (Liyakat Nişanı) ile ödüllendirildi. Stuttgart’taki Eyalet Başbakanlığı’nda gerçekleştirilen törende, onur ödülünü Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann sundu. Baden-Württemberg Eyalet Başbakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kekilli’nin sadece sanatsal başarılarıyla değil, aynı zamanda kadın hakları alanındaki kararlı mücadelesiyle bu prestijli ödüle layık görüldüğü ifade edildi. Açıklamada, “Toplumsal sorunlara dikkat çekiyor, değişim için aktif katkı sağlıyor” denildi.

KADIN HAKLARI MÜCADLESİ

Törende bulunan Başbakan Winfried Kretschmann, Kekilli’nin sanat ile toplumsal değişim için bir rol model olduğunu belirtti. “Oyunculuğuyla dünyaya açıldı, ancak asıl zaferi kadın hakları mücadelesindeki kararlılığı oldu. Bugün bu nişan, sadece başarılarını değil, Baden-Württemberg’in çeşitlilikle güçlenen yüzünü de onurlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Kekilli, daha önce Roman kız çocukları için Bulgaristan’da yürüttüğü projeler ve Brezilya’daki kadınlara yönelik bir kültür merkezine verdiği destekle uluslararası alanda da dikkat çekmişti. 2017 yılında Almanya Federal Liyakat Nişanı ile de onurlandırılmıştı.