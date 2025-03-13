Siber Güvenlik Yasası TBMM’de Kabul Edildi

YASAL DÜZENLEMELERİN KABULÜ

Türkiye’de uzun zamandır tartışılan Siber Güvenlik Kanunu, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda kabul edildi. 102 oya karşı 246 oyla yasalaşan bu kanun, siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor ve veri güvenliği, cezai yaptırımlar ile yerli teknoloji kullanımı gibi konularda önemli düzenlemeler içeriyor. Yeni yasayla ilgili bilmeniz gerekenler ve hayatımıza etkileri…

YENİ KURALLAR VE CEZALAR

Siber Güvenlik Kanunu, Türkiye’nin siber uzaydaki milli gücünü korumayı hedefliyor. Kanuna göre siber saldırı düzenleyen veya bu saldırılardan elde edilen verileri siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca yetkili mercilerin istediği bilgi, belge, yazılım, veri veya donanımı vermeyenler ya da bunların alınmasına engel olanlar, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 günden 1500 güne kadar adli para cezasıyla karşılaşacak. Sır saklama yükümlülüğünü ihlal edenler veya görevini kötüye kullananlar için ise 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ VURGUSU

Kanunda dikkat çeken bir diğer madde ise siber güvenlikte yerli ve milli ürünlerin kullanımı için öncelik verilmesi. Bu adım, Türkiye’nin siber güvenlik altyapısını güçlendirmeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Kritik altyapı ve bilişim sistemlerinin korunması ile güvenli bir siber uzay oluşturulması, yasanın temel hedefleri arasında yer alıyor.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Kişisel veriler ve ticari sırlar hakkında da önemli düzenlemeler yapıldı. Kanun çerçevesinde elde edilen bu tür veriler, erişim gerekçesinin ortadan kalkması durumunda otomatik olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek. Bu madde, özel hayatın gizliliği ve veri güvenliği konusundaki endişelere yanıt olarak öne çıkıyor.

SİBER GÜVENLİK KURULU’NUN YAPISI

Siber Güvenlik Kurulu, yasanın uygulanmasında önemli bir rol oynayacak. Kurul; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanından oluşacak. Bu yapı, siber güvenlik politikalarının koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.

TARTIŞMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER

Kanun, meclise sunulduğundan beri veri güvenliği, ifade özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği gibi konularda eleştiriler almıştı. Gelen tepkiler sonucunda bazı maddelerde değişiklikler yapıldı. Örneğin, kurul başkanına arama, kopya çıkarma ve el koyma yetkisi veren madde metinden çıkarıldı. Ayrıca “veri sızıntısı” ifadesi, daha spesifik bir şekilde “siber güvenlikle ilgili veri sızıntısı” olarak değiştirildi.

İLERİDEKİ ETKİLER VE HAYATIMIZDAKİ YERİ

Siber Güvenlik Kanunu, siber güvenlik çalışmalarının kurumsallık, süreklilik ve sürdürülebilirlik temellerine dayandırılmasını hedefliyor. Tedbirlerin, hizmet ve ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca uygulanması esas alınacak. Kanun, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri siber güvenlik politikalarının uygulanmasında sorumlu tutuyor. Türkiye, bu yasayla siber uzayda milli güvenliğini güçlendirme yolunda önemli bir adım atmış oldu. Ancak, yasanın uygulanma süreci ve getireceği etkiler, ilerleyen dönemlerde kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.