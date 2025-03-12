Siber Güvenlik Yasası TBMM Tarafından Kabul Edildi

SİBER GÜVENLİK KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

TBMM’de Siber Güvenlik Kanun teklifi ile ilgili görüşmeler yapıldı ve bu teklif kabul edilerek yasalaştı.

SİBER GÜVENLİK KURULUNUN KURULMASI

Teklif, Siber Güvenlik Kurulunun oluşturulmasına dair esasları düzenliyor ve kanunun kapsamına genel bir çerçeve getiriyor. Bu düzenleme, siber alanda varlık gösteren, faaliyet yürüten ve hizmet sunan kamu kurumları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, gerçek kişiler, tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşları kapsıyor. Bununla birlikte, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu uyarınca yürütülen istihbari faaliyetler, ayrıca Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu çerçevesinde yürütülen işler bu kanun kapsamının dışında tutuluyor.

MİLLİ GÜVENLİK İÇİN TEMEL UNSUR

Siber güvenlik, milli güvenliğin ayrılmaz bir unsuru olarak belirlenecek. Kritik altyapıların ve bilişim sistemlerinin korunması, güvenli bir siber uzay yaratılması için temel hedef olacak. Siber güvenlikle alakalı çalışmalar, kurumsal yapıya, sürekliliğe ve sürdürülebilirliğe dayalı olarak yürütülecek. Siber güvenlik tedbirlerinin, hizmet ve ürünlerin tüm yaşam döngüsünde uygulanması esas alınacak. Siber güvenlik sağlanması için öncelikli olarak yerli ve milli ürünlerin tercihi yapılacak. Siber güvenlik stratejilerinin uygulanmasında ve siber saldırıların önlenerek etkilerinin azaltılması için gerekli önlemlerin alınmasından tüm kamu kurumları, gerçek ve tüzel kişiler sorumlu olacak. Siber güvenlik süreçleri hesap verebilirlik ilkesine dayanacak.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

Siber Güvenlik Başkanlığının görevleri de belirleniyor. Başkanlık, mevcut mevzuatta belirtilen görevlerin yanında kritik altyapılar ve bilişim sistemleri için siber dayanıklılığı artıracak, siber saldırılara karşı koruma sağlayacak, gerçekleştirilen siber saldırıları tespit edecek, olası saldırıları önleyecek ve etkilerini azaltma ya da ortadan kaldırma yönünde faaliyetler yürütecek.