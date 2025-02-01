Siber Zorbalıkta Destek Yöntemleri: Alo 141

ALO 141 VE İNTERNET YARDIM MERKEZİ HİZMETLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siber zorbalık ile ilgili destek almak için Alo 141 ve internetyardim.org.tr hizmetlerinin mevcut olduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, düzenlemeye göre günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıların, özel hayatın gizliliğine yönelik başvurulara en geç 48 saat içinde yanıt vermekle yükümlü olduğunu belirtti. Bu yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda “idari para cezası yaptırımı uygulanması planlanıyor” dedi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve İLETİŞİM KURUMU’NUN ROLÜ

Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2017 yılından bu yana güvenli internet alanı oluşturmak ve dijital zorbalığı önlemek amacıyla İnternet Yardım Merkezi üzerinden çözüm önerileri sunduğunu ifade etti. Uraloğlu, “İnternet Yardım Merkezimiz, yasadışı içerikler, mahremiyet, bilgi güvenliği, alışveriş, sosyal ağ platformları, güvenli internet hizmeti, dijital oyunlar, siber zorbalık ve sağlık konularında karşılaşılan problemlere yönelik çözüm önerileri sunmaktadır. Vatandaşlar uğradıkları siber zorbalık olaylarına ilişkin Alo 141 ve internetyardim.org.tr üzerinden destek alabiliyor” diye ekledi.

DÜZENLEME KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER

Bakan Uraloğlu ayrıca, 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı Kanun çerçevesinde BTK’ya verilen görevleri hatırlatarak, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı için çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğünü belirtti. Bu faaliyetlerin yasadışı içeriklerle, fuhuş, müstehcenlik, yasadışı bahis ve kumar suçları gibi katalog suçlarla mücadele etmeyi hedeflediğini vurguladı. Uraloğlu, bilinçlendirme ve ihbar faaliyetleri ile internet kullanıcılarının bilgilendirilmesini amaçlayan merkezlerin işlevini de aktardı.

ALO 141 İLE SUNULAN DESTEK HİZMETLERİ

Merkez, hem internet sitesi hem de Alo 141 aracılığıyla vatandaşlara hizmet sunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Hizmete girdiğinden bu yana internetyardim.org.tr adresine vatandaşlardan gelen 61 bin 161 soru yanıtlandı. Son iki yıl içerisinde ise 15 bin 402 soruya cevap verildi” dedi. 2019 yılında faaliyete geçen ALO 141 Güvenli İnternet Bilgi Destek Hattı üzerinden ise bugüne kadar 425 bin 837 çağrının karşılandığını vurguladı.

SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARINA YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Son olarak, 5651 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan düzenlemeye dikkat çeken Bakan Uraloğlu, Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıların, özel hayatın gizliliğine yönelik başvurulara en geç 48 saat içinde yanıt vermekle yükümlü olduğunu açıkladı. Uraloğlu, “Sosyal ağ sağlayıcıların bu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda idari para cezası yaptırımı uygulanması planlanıyor” dedi.