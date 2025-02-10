Sibirya Soğukları İstanbul’a Geldi, Kar Yağıyor

UYARILAR VE HAVA DURUMU

AKOM ve MGM günlerdir verdikleri uyarılarla dikkat çekiyor. Şimdi ise daha yoğun bir yağış dönemi başlıyor. Vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılıyor. Sibirya’dan gelen soğuk havanın etkisiyle sıcaklıklar düşüyor. Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere birçok şehir için uyarılarda bulunuyor. İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un yaptığı uyarılar sonrasında, beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar, yüksek noktalarda yoğun bir şekilde görülüyor. Daha önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un pazartesi günü için yaptıkları kar yağışı uyarısından sonra, gece yarısı başlamış ve aralıklarla devam etmiştir. Hava durumunda kar yağışının en çok yüksek kesimlerde etkili olduğu, Çamlıca Tepesi’nden de görüntülenmiştir.

BUGÜN HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, ayrıca pus ve yer yer sis oluşabileceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KUZEY YÖNDEN GELEN ŞİDDETLİ RÜZGAR

Rüzgar, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli bir şekilde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

BÜYÜK TEHLİKELER

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile birlikte, yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak buzlanma ve don olayı beklendiğinden olumsuz durumlar yaşanmaması için dikkatli olunması gerekiyor.

REGİYONLARDA GÖZLEMLER

Marmara Bölgesi çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 7°C Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

EDİRNE 7°C Çok bulutlu.

İSTANBUL 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

SAKARYA 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

EGE Bölgesi parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde hafif kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı.

DENİZLİ 8°C Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR 10°C Parçalı ve çok bulutlu.

MUĞLA 10°C Parçalı ve çok bulutlu.

AKDENİZ Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya’nın batı ve doğu kıyılarının yağmurlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu.

ANTALYA 16°C Parçalı ve çok bulutlu, batı ve doğu kıyıları aralıklı yağmurlu.

HATAY 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu.

MERSİN 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu.

İÇ ANADOLU Bölgesi parçalı ve çok bulutlu; bölge genelinin (Eskişehir dışında) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı.

ESKİŞEHİR 2°C Parçalı ve çok bulutlu.

KONYA 3°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı.

SİVAS -1°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

BATI KARADENİZ Bölgesi çok bulutlu; bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU 1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

DÜZCE 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KASTAMONU 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ZONGULDAK 5°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Bölgesi çok bulutlu; Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülebiliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

ART8VİN 7°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu.

SAMSUN 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

TRABZON 8°C Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif yağmurlu.

DOĞU ANADOLU Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -5°C Parçalı ve çok bulutlu.

KARS -3°C Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA 4°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı.

VAN 1°C Parçalı ve çok bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU Bölgesi parçalı ve çok bulutlu; bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu.

GAZİANTEP 7°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu.

MARDİN