Sıcak Gelişmeler: Trump İran’ı Sivil Ölümler Konusunda Uyardı

ABD-İran ilişkilerinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Leavitt, İran’daki protestolarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP, SİVİL ÖLÜMLER KONUSUNDA İRAN’I UYARDI

Leavitt, dün İran’da beklenen 800 idam cezasının durdurulduğunu belirterek, “Trump, İran’a sivil ölümler devam ederse ciddi sonuçlarla karşılaşacaklarını iletti” dedi.

YAKINDAN İZLİYOR, ÖLÜMLER DEVAM EDERSE BEDELİNİ ÖDERLER

Olası müdahale senaryolarının değerlendirildiğine işaret eden Leavitt, “Trump, İran’ı dikkatle izliyor. Başkan her türlü seçeneği gündemde tutuyor. Ölümlerin sürmesi durumunda bunun bir bedeli olacağını belirtti” şeklinde konuştu.

TRUMP: UMARIM DEVAMI GELECEK

Bugün öğle saatlerinde Trump, Fox News aracılığıyla İranlı bir protestocunun kamuoyuna yönelik yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, idam cezasıyla karşılaşmayacaklarını duyurdu. Fox News’de yer alan haberde, “İranlı bir protestocu, Trump’ın uyarıları sonrası idam cezasına çarptırılmayacak. Diğerleri için de geçerli” denildi. Trump, ayrıca “Bu iyi bir haber. Umarım devamı gelir” ifadelerini kullandı.