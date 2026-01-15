Sıcak Gelişmeler: Trump İran’ı Sivil Ölümler Konusunda Uyardı

sicak-gelismeler-trump-iran-i-sivil-olumler-konusunda-uyardi

ABD-İran ilişkilerinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Leavitt, İran’daki protestolarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP, SİVİL ÖLÜMLER KONUSUNDA İRAN’I UYARDI

Leavitt, dün İran’da beklenen 800 idam cezasının durdurulduğunu belirterek, “Trump, İran’a sivil ölümler devam ederse ciddi sonuçlarla karşılaşacaklarını iletti” dedi.

YAKINDAN İZLİYOR, ÖLÜMLER DEVAM EDERSE BEDELİNİ ÖDERLER

Olası müdahale senaryolarının değerlendirildiğine işaret eden Leavitt, “Trump, İran’ı dikkatle izliyor. Başkan her türlü seçeneği gündemde tutuyor. Ölümlerin sürmesi durumunda bunun bir bedeli olacağını belirtti” şeklinde konuştu.

TRUMP: UMARIM DEVAMI GELECEK

Bugün öğle saatlerinde Trump, Fox News aracılığıyla İranlı bir protestocunun kamuoyuna yönelik yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, idam cezasıyla karşılaşmayacaklarını duyurdu. Fox News’de yer alan haberde, “İranlı bir protestocu, Trump’ın uyarıları sonrası idam cezasına çarptırılmayacak. Diğerleri için de geçerli” denildi. Trump, ayrıca “Bu iyi bir haber. Umarım devamı gelir” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İzmit’te İstinat Duvarı Okul Bahçesine Devrildi

İzmit'te bir inşaat alanında 10 metrelik istinat duvarı, okul bahçesine çöktü. Çökme anı cep telefonuyla kaydedildi.
Gündem

Boş Araziye Uçan Otomobilde Sürücü Yaralandı

Karabük'te bir otomobil, kontrolünü kaybederek boş bir araziye düştü ve takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.
Gündem

Elazığ’da Buzlanma Nedeniyle Kaza: 1 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı; kazada bir kişi yaralanırken, anın görüntüleri güvenlik kamerasına kaydedildi.
Gündem

Şanlıurfa’da Yasa Dışı Silahlanmaya Yönelik Operasyon

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 7 ruhsatsız silah ile bunlara ait şarjör ve mermiler bulundu.
Gündem

Burdur’da Şüpheli Çanta Bomba İmha Uzmanları Tarafından Patlatıldı

Burdur'da bir caddeye bırakılan şüpheli çanta, polis tarafından fünyeyle imha edildi. İçeriğinden motosiklet ekipmanları bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.