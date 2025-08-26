Sıcak Gelişmeler Üzerine Türkiye Cevap Verdi

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’de genişleyen askeri saldırılarıyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail’in Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına yürüttüğü ve kapsamını genişlettiği askeri saldırıları güçlü bir şekilde kınıyoruz.” ifadesi kullanıldı. Bu tür saldırıların, Suriye’deki istikrar ve güvenliğin sağlanması çabalarını doğrudan hedef aldığını vurgulayan Bakanlık, bu saldırıların sonlandırılması gerektiğini ve Suriye hükümetinin barış ve huzur ortamını tesis etmesi için verilen desteğin sürmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin, Suriye halkının haklı talepleri doğrultusunda, terörden arınmış, güvenli bir şekilde tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip bir Suriye vizyonunu desteklemeye devam edeceği mesajı verildi.

ÖMER ÇELİK’TEN İSRAİL TEPKİSİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden İsrail’in Suriye’deki saldırılarına karşı tepki gösterdi. Çelik, “İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor. İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef alması bu lanetli planın parçasıdır. Bu saldırıların birileri tarafından ‘İsrail’in güvenliği’ olarak etiketlenmesi dünyanın en büyük yalanıdır ve insanlık değerlerine hakarettir.” dedi. Çelik, “Bugün Suriye’nin içinde hangi odaklar Suriye’nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı tutum takınıyorsa, İsrail’in soykırım siyasetinin aparatıdır.” şeklinde konuşarak, Cumhurbaşkanı’nın, Suriye’nin siyasi birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini en güçlü şekilde ifade ettiğini belirtti. Ayrıca, bu iradenin karşısında durmaya çalışanların yalnızca İsrail planının parçası olacağına dikkat çekti.

KUNEYTRA’DA SİVİL KAYBI

Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinde, İsrail ordusunun düzenlediği bir saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti. Suriye devlet televizyonu Elihbariyye’nin bildirdiğine göre, “işgalci İsrail” güçleri Kuneytra’nın kuzeyindeki Tırınce köyünde bir eve düzenlediği saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı. İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’nin çeşitli illerine saldırılar düzenlemekte ve aynı zamanda Kuneytra ilinde, 1974 yılındaki çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler kurarak devriyeler yapmaktadır.