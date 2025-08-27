Sıcak Hava, Sigara Ve Alkol Yaşlandırıyor

AŞIRI SICAKLIK DALGALARININ ETKİLERİ

Yeni bir araştırmaya göre, aşırı sıcak dalgalarına uzun süre maruz kalmak, düzenli sigara içme veya alkol tüketimindeki etkiler gibi vücudun yaşlanmasına neden olabiliyor. Araştırma, sıcak dalgalarına sürekli maruz kalmanın, vücudun biyolojik saatini ileriye taşıyabileceğini ve bu durumun kronik sağlık sorunları riskini artırabileceğini ortaya koyuyor. Nature Climate Change dergisinde yayınlanan çalışmada, 15 yıl boyunca 24 bin 922 yetişkinin sağlık verileri incelendi. Araştırmacılar, sıcak dalgalarına maruz kalma süresinin artması ile biyolojik yaş arasındaki net bağlantıyı belirledi. Aşırı sıcaklıkların yol açtığı iç yıpranma ve hasar, düzenli sigara kullanan veya alkol tüketenlerde görülen sonuçlarla benzerlik gösteriyor.

YILLIK ANALİZLER VE VERİLER

Bu etkiyi anlamak için araştırmacılar, 2008 ile 2022 yılları arasında topladıkları sağlık kayıtlarını inceledi. Tayvan, bu süre içinde yaklaşık 30 aşırı sıcaklık dalgası yaşadı. Çalışmada sıcak dalgası, birkaç gün süren anormal yüksek sıcaklık dönemleri olarak tanımlandı. Katılımcılar, karaciğer, böbrek ve akciğer fonksiyonları dahil birçok tıbbi testten geçirildi. Elde edilen veriler, her bireyin biyolojik yaşını tespit etmek için kullanıldı.

BİYOLOJİK YAŞ HESABI

Araştırma ekibi, katılımcıların ikamet bilgilerini değerlendirerek, sağlık muayenesinden önceki iki yılda maruz kaldıkları ısı miktarını hesapladı. Her 1,3 santigrat derecelik ek sıcaklık maruziyetinin, bir kişinin biyolojik yaşına yaklaşık 0,023 ile 0,031 yıl eklediği belirlendi. Hong Kong Üniversitesi’nden çevre epidemiyoloğu ve çalışmanın baş yazarı Cui Guo, bu etkilerin bireysel olarak küçük görünse de, nüfus genelinde ve zaman içinde önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.