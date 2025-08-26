Sıcak Hava, Yaşlanmayı Hızlandırıyor

SICAK HAVA DALGALARININ ETKİLERİ ORTAYA KONDU

Bilim insanları, sıcak hava dalgalarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini bilimsel olarak kanıtladı. Tekrarlayan sıcak hava dalgalarına maruz kalmanın insanların biyolojik yaşlanmasını hızlandırdığı tespit edildi. Çin, Tayvan ve ABD’den araştırmacılar, Tayvan’da 2008-2022 yılları arasında yaklaşık 25 bin yetişkinin sağlık verilerini inceledi. Kan basıncı, kolesterol, akciğer, karaciğer ve böbrek fonksiyonları gibi çeşitli tıbbi test verileri kullanılarak katılımcıların biyolojik yaşı belirlendi. Araştırma, “Nature Climate Change” dergisinde yayımlandı.

SICAK HAVAYA MARUZ KALMA SÜRESİ GÖZE ÇARPICI

Araştırmanın bulgularına göre, yapılan analizde 2 yıllık süreçte fazladan dört gün sıcak hava dalgasına maruz kalan katılımcıların biyolojik yaşının ortalama 9 gün ilerlediği ortaya çıkarıldı. Özellikle açık havada çalışan işçilerde bu etkinin çok daha hızlı geliştiği belirlendi. Çalışmanın başında bulunan Hong Kong Üniversitesi’nden Dr. Cui Guo, “Eğer sıcak hava dalgalarına on yıllar boyunca maruz kalınırsa, bu durumun sağlık üzerindeki etkileri bizim rapor ettiğimizden çok daha büyük olur.” açıklamasında bulundu.

Dr. Cui, sıcak hava dalgalarının artık daha sık ve uzun sürdüğüne dikkat çekti ve yüksek sıcaklıkların gelecekte meydana gelebilecek etkilerinin “daha ağır” ve kalıcı olabileceğini belirtti. Bu durum, iklim değişikliği ve artan sıcak hava olaylarıyla birlikte insanların sağlığının daha fazla tehlikeye girebileceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.