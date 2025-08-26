Sıcak Hava Yaşlanmayı Hızlandırıyor

İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ KANITLANDI

Sıcak havanın cilt üzerindeki olumsuz etkileri uzun zamandır biliniyordu. Ancak şimdi sıcak dalgasının insan sağlığı üzerindeki etkileri bilimsel olarak kanıtlandı. Araştırmalara göre, tekrarlayan sıcak hava dalgalarına maruz kalmanın biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığı belirlendi. Çin, Tayvan ve ABD’den araştırmacılar, Tayvan’da 2008-2022 yılları arasında yaklaşık 25 bin yetişkinin sağlık verilerini inceledi. Katılımcıların biyolojik yaşlarını belirlemek için kan basıncı, kolesterol, akciğer, karaciğer ve böbrek fonksiyonları gibi bir dizi tıbbi test verileri kullanıldı. Araştırmanın sonuçları, “Nature Climate Change” dergisinde yayımlandı.

BİYOLOJİK YAŞTAKİ DEĞİŞİM

İki yıllık süre içinde, fazladan dört gün sıcak hava dalgasına maruz kalan bireylerin biyolojik yaşında ortalama 9 gün ilerleme görüldü. Açık havada daha fazla zaman geçiren işçilerin ise bu durumdan daha hızlı etkilendiği belirlendi. The Guardian gazetesine göre, çalışmayı yöneten Hong Kong Üniversitesi’nden Dr. Cui Guo, “Eğer sıcak hava dalgalarına on yıllar boyunca maruz kalınırsa, bu durumun sağlık üzerindeki etkileri bizim rapor ettiğimizden çok daha büyük olur” diyerek durumu vurguladı.

Cui, sıcak hava dalgalarının artık daha sık ve uzun süreli yaşandığını belirtirken, gelecekteki yüksek sıcaklıkların etkilerinin “daha ağır” ve uzun süreli olabileceğini değerlendirdi. Araştırmalar, iklim değişikliği nedeniyle karşılaşılabilecek zorlukların sağlık üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.